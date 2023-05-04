Пашинян хочет спокойно разобраться в отношениях с ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Ереван должен спокойно разобраться в отношениях с ОДКБ.
"В 2021-2022 годах мы увидели бездействие ОДКБ. Мы должны принять эту реальность по возможности не эмоционально, понять - что происходит, по какой причине, и какой должна быть наша реакция", - сказал премьер Армении.
Он убежден, что единственная гарантия безопасности - мир, поэтому Ереван продвигает мирную повестку.
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