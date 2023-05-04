На фоне поставок оружия Украине обороноспособность Италии снизилась до критического уровня, сообщает газета Corriere della Sera.

Представители итальянского Генштаба заявили, что в случае нападения на страну «способность к сопротивлению будет оцениваться между 48 и 72 часами».

«Сегодня в итальянских арсеналах не хватает боеприпасов тяжелой и легкой артиллерии. После шести декретов об оказании помощи Украине осталось совсем немного», — пишет газета со ссылкой на парламентский комитет по безопасности Итальянской республики.

Отмечается, что Италия обратилась к США с просьбой о восстановлении боезапасов, но получила ответ, что «должна встать в длинную очередь». Издание указывает, что трудности снабжения оружием и боеприпасами являются общими для большинства стран Евросоюза.