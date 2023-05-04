Пашинян: Хотите расстреливайте, встану покорно у стенки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов предстать перед военным трибуналом, если так решит народ. Об этом Пашинян заявил на встрече с армянской общиной Чехии, передают армянские СМИ.

По его словам, если в какой-то момент народ решит это сделать, то он опять же готов подчиниться.

"В Армении есть специализированные суды. Этот вопрос есть в повестке – военный трибунал. Я после 2020 года вышел к народу и сказал, что если вы считаете, что меня нужно расстрелять, то я однозначно согласен", - сказал армянский премьер.