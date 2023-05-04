Дипломатический скандал между Италией и Францией уже стал причиной отмены официального визита министра иностранных дел Италии в Париж. Все из-за высказываний французской стороны по вопросу миграции, пишет Reuters.

Глава МИД Италии Антонио Таяни должен был отправиться в четверг во Францию, но отменил визит в последнюю минуту. Решение было принято после того, как министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин обвинил итальянское правительство в провале борьбы с незаконной миграцией.

По его словам действующая премьер-министр Италии Джорджия Мелони "не смогла решить миграционные проблемы, благодаря которым она была избрана". Также Дарманин выразил мнение, что Мелони "лгала" избирателям, когда обещала положить конец миграционному кризису.

В итальянском правительстве эти заявления резонно сочли "оскорблением" в адрес страны и лично премьер-министра: "Если кто-то оскорбляет безосновательно, самое меньшее, что они могут сделать, — это извиниться. В данном случае он оскорбил всех итальянцев, а также правительство и премьер-министра".

Официальный Париж поспешил сделать заявление, в котором заверил Рим в своей готовности тесно сотрудничать, но Таяни все равно отказался ехать в Париж. Позже он заявил, что Париж, похоже, понял "допущенную серьезную ошибку": "С нашей стороны нет намерения разрывать отношения или иметь негативные отношения с Францией. Я надеюсь, что эта полемика скоро закончится".