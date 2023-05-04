Командующий курдскими силами пытался договориться с Асадом. И получил «весточку» от турецкого беспилотника наш обзор
По данным англоязычного издания Al-Monitor, освещающего вопросы Ближнего Востока, Мазлум Кобани (Фархад Абди Ширин), командующий «Сирийскими демократическими силами» и высокопоставленный представитель террористической организации РПК/ОНС, посетил в начале апреля Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, где попросил правительство ОАЭ оказать помощь в достижении соглашения с режимом Башара Асада.
Но едва лишь «генерал» Кобани вернулся из Абу-Даби, как ракета, выпущенная турецким беспилотником, угодила в колонну автомобилей, в которой он ехал домой.
Как пишет Al-Monitor, на фоне ослабления роли США на севере Сирии и восстановления рядом арабских стран отношений с режимом Башара Асада курды ищут способы выжить. Что, собственно, и вынудило Кобани прибегнуть к дипломатии. Так, Al-Monitor сообщает, что в ходе визита в ОАЭ он встретился с Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, новоназначенным заместителем и советником по национальной безопасности президента Эмиратов. Правда, в ОАЭ эту информацию опровергают.
Тем не менее, издание настаивает, что такая встреча имела место, и что Мазлума Кобани сопровождал в поездке Бафель Талабани, лидер организации «Патриотический союз Иракского Курдистана». И хотя в офисе самого Талабани комментировать эту информацию отказались, Чия Курд, представитель курдской администрации на севере Сирии, подтвердил, что ОАЭ заинтересованы в достижении соглашения между курдами и Асадом.
«ОАЭ выразили готовность оказать нам поддержку, но дорожной карты для этого пока нет. Мы хотим, чтобы они приняли участие в переговорах с Дамаском», — сказал Курд, отказавшийся отвечать на вопрос, был ли Мазлум Кобани в Абу-Даби.
Издание сообщает, что 7 апреля в иракской Сулеймании, сразу после возвращения из Абу-Даби, автоколонна, в которой следовал автомобиль Мазлума Кобани, подверглась атаке турецкого БПЛА. Сообщается, что в колонне находились также военные США и несколько представителей партии Талабани, в том числе Ильхам Ахмед, высокопоставленный представитель сирийских курдов.
Согласно информации, ракета с БПЛА намеренно ударила не по машине Мазлума Кобани, а по обочине трассы, по которой следовала автоколонна. В столь своеобразной форме турки обозначили свое недовольство Бафелем Талабани, который организовал Мазлуму Кобани визит в Абу-Даби.
Джо Буччино, представитель Центрального командования США (CENTCOM), подтвердил, что 7 апреля неизвестный беспилотник нанес ракетный удар по автоколонне Кобани в Сулеймании, в результате которого не было ни жертв, ни раненых. Он также сообщил, что в момент нападения в колонне с Кобани находились трое американских офицеров.
Американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что непосредственно во время удара беспилотника в машине с Кобани находился один из офицеров армии США.
Al-Monitor пишет, что после того, как Объединенные Арабские Эмираты восстановили в 2018 году отношения с режимом Асада, Абу-Даби взял на себя инициативу арабских стран прийти к соглашению с Сирией, что было частью региональной борьбы за власть между Турцией и Ираном, направленной на ослабление роли Тегерана в Сирии. На это же, как пишет издание, рассчитаны и инициативы сирийских курдов, нащупывающих в последнее время точки соприкосновения с режимом Башара Асада.
Дарин Халифа, аналитик «Международной кризисной группы», считает, что при таком подходе ОАЭ посылают Турции и другим странам сигнал, суть которого сводится к следующему - если вы в самом деле хотите защитить свои интересы в Сирии, то нужно начать работать с президентом Асадом.
Как известно, в последние несколько лет Россия также выступала посредником в достижении соглашения между официальным Дамаском и сирийскими курдами. Однако режим Асада отказался предоставить курдам какую-либо автономию и отклонил все их требования. Источники, осведомленные об этих переговорах, сообщили, что максимум, на что готов в плане уступок пойти Дамаск, – это разрешить в школах на севере Сирии два часа курдского образования в неделю.
В свою очередь, курды отказываются идти на компромисс по двум вопросам - существование на севере Сирии де-факто курдской автономии и статус вооруженных сил, объединенных под эгидой «Сирийских демократических сил».
Любопытно, что курды не против перехода этих сил под непосредственное командование регулярной сирийской армии, но при условии, что вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» будут по-прежнему дислоцироваться на севере Сирии.