Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:34

По данным англоязычного издания Al-Monitor, освещающего вопросы Ближнего Востока, Мазлум Кобани (Фархад Абди Ширин), командующий «Сирийскими демократическими силами» и высокопоставленный представитель террористической организации РПК/ОНС, посетил в начале апреля Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, где попросил правительство ОАЭ оказать помощь в достижении соглашения с режимом Башара Асада. Но едва лишь «генерал» Кобани вернулся из Абу-Даби, как ракета, выпущенная турецким беспилотником, угодила в колонну автомобилей, в которой он ехал домой.

Как пишет Al-Monitor, на фоне ослабления роли США на севере Сирии и восстановления рядом арабских стран отношений с режимом Башара Асада курды ищут способы выжить. Что, собственно, и вынудило Кобани прибегнуть к дипломатии. Так, Al-Monitor сообщает, что в ходе визита в ОАЭ он встретился с Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, новоназначенным заместителем и советником по национальной безопасности президента Эмиратов. Правда, в ОАЭ эту информацию опровергают. Тем не менее, издание настаивает, что такая встреча имела место, и что Мазлума Кобани сопровождал в поездке Бафель Талабани, лидер организации «Патриотический союз Иракского Курдистана». И хотя в офисе самого Талабани комментировать эту информацию отказались, Чия Курд, представитель курдской администрации на севере Сирии, подтвердил, что ОАЭ заинтересованы в достижении соглашения между курдами и Асадом. «ОАЭ выразили готовность оказать нам поддержку, но дорожной карты для этого пока нет. Мы хотим, чтобы они приняли участие в переговорах с Дамаском», — сказал Курд, отказавшийся отвечать на вопрос, был ли Мазлум Кобани в Абу-Даби. Издание сообщает, что 7 апреля в иракской Сулеймании, сразу после возвращения из Абу-Даби, автоколонна, в которой следовал автомобиль Мазлума Кобани, подверглась атаке турецкого БПЛА. Сообщается, что в колонне находились также военные США и несколько представителей партии Талабани, в том числе Ильхам Ахмед, высокопоставленный представитель сирийских курдов.

Согласно информации, ракета с БПЛА намеренно ударила не по машине Мазлума Кобани, а по обочине трассы, по которой следовала автоколонна. В столь своеобразной форме турки обозначили свое недовольство Бафелем Талабани, который организовал Мазлуму Кобани визит в Абу-Даби. Джо Буччино, представитель Центрального командования США (CENTCOM), подтвердил, что 7 апреля неизвестный беспилотник нанес ракетный удар по автоколонне Кобани в Сулеймании, в результате которого не было ни жертв, ни раненых. Он также сообщил, что в момент нападения в колонне с Кобани находились трое американских офицеров. Американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что непосредственно во время удара беспилотника в машине с Кобани находился один из офицеров армии США. Al-Monitor пишет, что после того, как Объединенные Арабские Эмираты восстановили в 2018 году отношения с режимом Асада, Абу-Даби взял на себя инициативу арабских стран прийти к соглашению с Сирией, что было частью региональной борьбы за власть между Турцией и Ираном, направленной на ослабление роли Тегерана в Сирии. На это же, как пишет издание, рассчитаны и инициативы сирийских курдов, нащупывающих в последнее время точки соприкосновения с режимом Башара Асада. Дарин Халифа, аналитик «Международной кризисной группы», считает, что при таком подходе ОАЭ посылают Турции и другим странам сигнал, суть которого сводится к следующему - если вы в самом деле хотите защитить свои интересы в Сирии, то нужно начать работать с президентом Асадом.