Купол Кремля восстановили

Купол Сенатского дворца Кремля уже восстановили, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Управления делами президента России Елену Крылову.



Крылова отметила, что медные листы на куполе Сенатского дворца, поврежденные в связи с ликвидацией беспилотников, заменили.

3 мая пресс-служба Кремля сообщила о попытке атаки резиденции президента РФ в Кремле с применением беспилотников. Как сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин не пострадал, в момент атаки он находился в своей резиденции в Ново-Огарево.