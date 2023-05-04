В Эстонии и Германии празднуют 100-летие Гейдара Алиева

Рамиль Алиев, собкор 21:11

В столице Эстонии Таллине состоялся торжественный концерт под названием “Вечность”, посвященный 100-летнему юбилею основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает haqqin.az, в мероприятии, организованном в концертном зале “Konsert Di Saal” посольством Азербайджана в Эстонии и Домом Aзербайджана в Таллине при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, приняли участие официальные лица Азербайджана и Эстонии, руководители аккредитованных диппредставительств, представители местной общественности, различных национальных меньшинств и азербайджанской общины.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов подчеркнул, что основная цель концерта, посвященного светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, заключается в широкой пропаганде в Эстонии, являющейся членом Европейского союза, азербайджанской культуры и жемчужин национальной музыки нашей страны. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов говорил о непревзойденных и неоценимых заслугах Гейдара Алиева в деле укрепления и развития независимого государства, поделился воспоминаниями о нем. Председатель комитета отметил, что цель проводимого мероприятия заключается во внесении вклада в дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в области культуры. Председатель межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан Рина Солман назвала проведение в Таллине 100-летнего юбилея общенационального лидера нашего народа важным событием в истории двух стран, сказала, что прекрасный музыкальный вечер служит дальнейшему развитию культурных связей между нашими странами и обстоятельному ознакомлению эстонского зрителя с азербайджанской национальной музыкой.

Затем с участием Нарвского симфонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова в исполнении народной артистки, ханенде Назакет Теймуровой, заслуженного артиста, тариста Алиаги Садиева, солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фатимы Джафарзаде прозвучали произведения азербайджанских композиторов, а также мировых классиков. От имени комитета художественному руководителю Нарвского симфонического оркестра Анатолию Щуре и эстонскому политику азербайджанского происхождения Зулейхе Исмайловой были вручены памятные подарки. В рамках поездки сотрудников комитета в Эстонию концертная программа по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева была организована и в городе Нарва. Концертные программы с интересом были встречены зрителями. Председатель комитета, посетив галерею живущего в Эстонии азербайджанского художника Ровшана Нура, только что открывшуюся в рамках “Года Гейдара Алиева”, ознакомился с представленной здесь выставкой. А в германском городе Гамбург в рамках 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева состоялась встреча с азербайджанской общиной. Во встрече принимали участие депутаты парламента земли Гамбург Али Рза Шимшек и Гюнгер Йылмаз, сотрудник посольства Азербайджана в Германии Ульви Нагиев, представители медиа, а также азербайджанской, турецкой, южно-азербайджанской и других общин.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания памяти всех, кто отдал жизнь за территориальную целостность нашей страны, был показан документальный фильм “Победители живут вечно”, посвященный Гейдару Алиеву. Поприветствовав участников встречи, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подчеркнул исключительную роль Гейдара Алиева в закладке фундамента диаспорского строительства, консолидации азербайджанцев мира как организованной силы, подробно говорил о диаспорском строительстве, осуществляемом на основании поручений президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего его политический курс, внимании и заботе нашего государства о проживающих за рубежом соотечественниках, направлениях многогранной деятельности комитета, функционировании в зарубежных странах 20 домов Азербайджана, 15 координационных советов, азербайджанских воскресных школах, организованных под такими названиями, как “Карабах”, “Низами Гянджеви”, IV Летнем лагере диаспорской молодежи, который будет проведен в нынешнем году в Нахчыване в рамках “Года Гейдара Алиева”. Он привлек внимание к тому, что привязанность к Родине, национальная приверженность представляют большое значение в диаспорском строительстве, отметил важность взаимодействия азербайджанской, турецкой и дружественных общин и дал рекомендации в этом направлении. На мероприятии выступили председатель Моста дружбы Германия-Азербайджан Халил Халилов, руководитель контрольно-ревизионной комиссии организации Расим Тагиев и другие. Oни рассказали о нынешнем положении нашей диаспоры в Гамбурге, проделанной на сегодняшний день работе.