Грузия закрыла въезд автомобилям из России

Грузия временно ограничила въезд легковым автомобилям из России из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс». Об этом сообщает служба доходов Министерства финансов республики.

«С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве порекомендовали туристам, желающим попасть в Грузию на легковых автомобилях, отправляться через предназначенные для грузового транспорта проезды. При этом в пресс-службе Минфина подчеркнули, что ограничения не распространяются на людей: их передвижения через КПП будут проходить в обычном режиме.