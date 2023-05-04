Фуад Нагиев рассказал о преимуществах информационной системы по туризму
Госагентство по туризму Азербайджана сегодня, 5 мая, презентовало единую информационную систему в этой сфере. В мероприятии приняли участие более 100 представителей отрасли, в том числе представители турагентств и отелей, а также гиды.
Выступая на церемонии презентации по видеосвязи председатель Агентства Фуад Нагиев отметил, что данная система послужит повышению качества обслуживания и созданию здоровой конкурентной среды.
Было отмечено, что успешная реализация проекта позволит получить точный учет субъектов туристической отрасли страны, провести рейтинговую оценку по уровню оказываемых услуг и поддержать процессы брендинга. Кроме того, система будет способствовать налаживанию надежных отношений между субъектами туризма, потребителями и деловыми партнерами.
Программа качества позволит субъектам туризма, включенным в соответствующий реестр, получать отличительные знаки качества. Такие знаки призваны помочь предпринимателям в процессе брендинга и в прочих вопросах, связанных с рекламой.
Пригодится информационная система и потребителям, позволяя им выбирать наиболее качественных поставщиков туристических услуг.