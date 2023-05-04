Фуад Нагиев рассказал о преимуществах информационной системы по туризму

Госагентство по туризму Азербайджана сегодня, 5 мая, презентовало единую информационную систему в этой сфере. В мероприятии приняли участие более 100 представителей отрасли, в том числе представители турагентств и отелей, а также гиды.

Выступая на церемонии презентации по видеосвязи председатель Агентства Фуад Нагиев отметил, что данная система послужит повышению качества обслуживания и созданию здоровой конкурентной среды.