В Украине азербайджанца наградили медалью

Проживающий долгое время в Украине азербайджанец Шамхал Гулиев награжден военной администрацией Киевской области медалью "За оборону Киева и Киевской области".

Как передает Report, Гулиев активно участвовал в доставке гуманитарной помощи, обеспечивая доставку помощи населению Украины и отрядам самообороны.

Отмечается, что он первый азербайджанец, получивший эту награду в Украине.