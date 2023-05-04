В Украине азербайджанца наградили медалью
Проживающий долгое время в Украине азербайджанец Шамхал Гулиев награжден военной администрацией Киевской области медалью "За оборону Киева и Киевской области".
Как передает Report, Гулиев активно участвовал в доставке гуманитарной помощи, обеспечивая доставку помощи населению Украины и отрядам самообороны.
Отмечается, что он первый азербайджанец, получивший эту награду в Украине.
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