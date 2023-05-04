Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:27

Четырехдневные переговоры в Вашингтоне министров иностранных дел Азербайджана и Армении завершились оптимистичным заявлением государственного секретаря США. По словам госсекретаря, «после серии интенсивных и конструктивных двусторонних и трехсторонних дискуссий» стороны добились «значительного прогресса» в решении сложных вопросов.

Куда более сдержанной была оценка вашингтонских переговоров, выраженная в официальных заявлениях Баку и Еревана. В частности, в них подчеркивались прежние противоречия сторон по наиболее важным аспектам соглашения. Но в таком случае каким образом прогресс, достигнутый в армяно-азербайджанских переговорах в Вашингтоне по ряду других пунктов, может приблизить достижение окончательного мирного соглашения? В принципе, ответ содержится в комментариях самого Энтони Блинкена, порекомендовавшего сторонам расширить рамки компромисса и пойти на дополнительные взаимные уступки. Из чего однозначно следует, что мир возможен только при этих условиях. Ни в коей мере не умаляя многолетний дипломатический опыт нынешнего госсекретаря США, нельзя исключить, что в данном случае арсенал возможностей Энтони Блинкена форсировать мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном оказался недостаточным. Даже несмотря на глубокую вовлеченность США в этот процесс и энергичные дипломатические инициативы Госдепартамента.

На что не преминули указать в России, официальные лица которой вновь заявили, что альтернативы трехсторонним договоренностям, достигнутым в Москве при участии президента Владимира Путина в 2020 году, нет и быть не может! С другой стороны, власти Армении по-прежнему настаивают на включение в мирное соглашение топонима «Карабах», и это - одно из основных препятствий, блокирующих возможности достигнуть соглашения. Выступая вчера в Праге, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на пути к подписанию окончательного мирного соглашения есть два основных препятствия. Одно из них— отказ Азербайджана включить в итоговый документ вопрос о правах и безопасности карабахских армян, второе – нежелание официального Баку признавать, как выразился Пашинян, «территорию Армении в 29.800 квадратных километров».

Основные требования Азербайджана по мирному соглашению известны давно и всем: Баку не допускает никаких ссылок на так называемый карабахский вопрос, поскольку для Азербайджана он был полностью исчерпан в ноябре 2020 года. А это значит, что любая дискуссия о правах или безопасности армян, проживающих на территориях, временно находящихся под контролем миротворческих сил России, возможна только в ходе прямых переговоров между представителями правительства Азербайджанской Республики и карабахских армян. Другими словами, никакого отношения к этому вопросу Армения не имеет. В данном случае принципиальность позиции Азербайджана продиктована четким пониманием перспективы ситуации, при которой Армения, даже согласившись с тем, что бывший Нагорно-Карабахский регион является частью Азербайджана, пытается, тем не менее, протащить в текст окончательного мирного соглашения пункт, который в будущем позволит карабахским армянам получить отдельный статус. Рассчитывать, что в этом вопросе Азербайджан пойдет на компромисс, значит, вообще не понимать ситуацию, сложившуюся на Южном Кавказе после 10 ноября 2020 года. И если армянская сторона продолжит настаивать на этой позиции, то мира в регионе по-прежнему не будет. Что в очередной раз подтвердил, выступая в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомнивший, что больше всех от отсутствия мира пострадает именно Армения.