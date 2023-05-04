На российских счетах в индийских банках скопились миллиарды рупий, которые «некуда девать». Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи Шанхайской организации сотрудничества в индийском штате Гоа.

По словам Лаврова, этот факт является «проблемой». Он подчеркнул, что России нужны эти деньги, однако перевести их можно только «через другую валюту, что и обсуждается сейчас».

Изначально Кремль приветствовал торговлю в национальных валютах, так как после вторжения России в Украину многие российские банки попали под санкции и были отключены от системы SWIFT. Однако перейти полностью на расчеты в национальных валютах со странами-потребителями российского экспорта не получилось.

В случае с Индией этому мешает большой дисбаланс в торговле между ней и Россией. С тех пор, как в апреле 2022 года эта страна начала активно закупать российскую нефть, экспорт индийских товаров в РФ сократился на 11,6% и составил $2,8 млрд, тогда как импорт российского сырья вырос практически пятикратно до $41,56 млрд.

Ранее источники агентства Reuters сообщали, что переговоры между Индией и Россией о торговле нефтью в рупиях не привели к результату. Россия настаивала на оплате своей нефти в юанях и не желала принимать индийскую валюту. Поэтому большинство сделок между странами до сих пор совершается в долларах.