В Спортивном центре «Серхедчи» «Сабах» (Баку) и AAAF (Хырдалан) начали полуфинальную серию. В первом матче со счетом 86:71 победил «Сабах».

Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) началась стадия плей-офф.

Следующий матч между этими командами состоится 9 мая. Полуфинальные серии длятся до двух побед одной их команд.

А завтра в 19:30 в «Серхедчи» стартует первый полуфинал в другой паре – НТД (Баку) – «Гянджа».

Финальная серия пройдет до трех побед.