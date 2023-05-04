Оборонный концерн "Израильская авиационная промышленность" раскрыл подробности о разрабатываемой безэкипажной подводной лодке под названием BlueWhale.

Как сообщают израильские СМИ, автономная подлодка BlueWhale способна плавать на глубине до 100 м и развивать скорость до 27 км/ч. Инженеры оснастили ее разнообразными датчиками, камерами и средствами связи, которые позволяют субмарине передавать информацию на берег или на другие подводные объекты. Подлодка также может нести на борту небольшие грузы или оружие.

По заявлению разработчиков, BlueWhale "использует радар и электрооптические системы, прикрепленные к телескопической мачте" для обнаружения морских и прибрежных целей. Мини-подводная лодка также оснащена "специальными гидролокаторами и картографическими минами на морском дне, позволяющими обнаруживать как пилотируемые, так и беспилотные подводные лодки".

Сообщается, что прототип уже провел тысячи часов под водой, выполняя различные задания в автономном режиме. Большая часть их ранее выполнялась только подводными лодками с экипажем.