Леонид Швец, автор haqqin.az 5 мая 2023, 22:31

Евгений Пригожин устроил очередную истерику с обвинениями военного руководства России, которое якобы не удовлетворяет запросы вагнеровцев на боеприпасы, что ведет к большим потерям. Министру обороны Шойгу и главе Генштаба Герасимову досталось много матерных слов, а самому Верховному главнокомандующему Пригожин пригрозил тем, что его бойцы 10 мая покинут позиции под Бахмутом. Совершенно очевидно, что это из ряда вон выходящая ситуация, которая очень ярко характеризует процессы, происходящие в оккупационных войсках. При существующем в любой армии единоначалии подобные выходки обычно тут же караются, а в воюющей армии караются особенно показательно и жестоко. Глава ЧВК «Вагнер» же явно не боится наказания. У этого есть единственное объяснение: Пригожин уполномочен действовать самим Путиным.

После осеннего кризиса на фронте, когда российские войска бежали из Харьковской области и с правого берега Днепра, оставив Херсон, единственный областной центр, занятый за время войны, Евгений Пригожин, видимо, предложил услуги своей военной компании, чтобы исправить положение. За время, пока мобилизованные указом от 21 сентября военнообязанные вспоминали бы забытые армейские навыки в учебных центрах, набранные по зонам десятки тысяч заключенных должны были прорвать украинскую оборону на Донбассе и постараться максимально решить задачу выхода на административные границы Донецкой области. А там и призванные резервисты подоспели бы для закрепления успеха. Сложно сказать, какие временные сроки оговаривались для выполнения этих задач, но постоянный перенос сроков президентского послания к Федеральному собранию, так и не состоявшегося в 2022 году, видимо, был непосредственно связан со срывом дедлайнов. Ни к декабрю, ни к Новому году. Лишь 25 января был взят небольшой городок Соледар, по размерам и довоенной численности населения в 10 тысяч человек соответствующий масштабам, скорее, поселка. Более крупный Бахмут, бои за который начались еще в августе прошлого года, до сих пор не взят. На носу 9 мая, а похвастаться Верховному главнокомандующему нечем. Подвел его Евгений Пригожин, хотя и положил под Бахмутом огромное количество своих людей.

Отсюда и истерика у главного вагнеровца: главное, чего он боится, это недовольства хозяина. Оправдать свой провал Пригожин может лишь за счет военного руководства, которое ему якобы мешало и продолжает мешать. В украинских подразделениях, воюющих в районе Бахмута, не подтверждают заявления о том, будто тамошним вагнеровцам не хватает снарядов: там месяцами не прекращается ракетно-артиллерийский обстрел, по интенсивности намного превосходящий все то, что творится на других участках фронта, и значительно превышающий возможности украинской артиллерии. В кадровых российских частях тоже говорят, что вагнеровцев снабжают боеприпасами куда лучше, чем других. А ощутимого результата нету, если не считать почти стертых с лица земли Соледара и Бахмута, в окрестностях и на улицах которых нашли свою смерть десятки тысяч пригожинских наемников. Сама по себе необходимость воевать силами зэков и наемников ставит российскую кадровую армию в унизительное положение. «Вторая армия мира» не должна бы требовать такой помощи со стороны и должна справляться с поставленными задачами самостоятельно. Но раз Владимир Владимирович решил, что так лучше…