Пашинян: Переговоры между Ереваном и Баку могут продолжиться в России

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна, начатые в США при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена, могут быть продолжены в Москве. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что Россия и западные страны не представили отдельных проектов для решения армяно-азербайджанской проблематики.

Ранее в Ереване потвердили, что в Москве готовится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако не назвали конкретной даты.