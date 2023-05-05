Чавушоглу: Действия Армении отличаются от ее заявленной позиции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что действия, предпринимаемые властями Армении, отличаются от их заявленной позиции.

Чавушоглу отметил, что Армения не заинтересована в процессе нормализации.

«Азербайджан искренен, желает мира и выступил с предложением. С одной стороны, вы говорите, что Карабах-это Азербайджан, но с другой стороны, посылаете разными способами в Карабах вооруженные отряды. Заявление было подписано, но никаких шагов по Зангезурскому коридору сделано не было», — сказал глава МИД Турции.

Он добавил, что Армения больше всех нуждается в нормализации отношений.