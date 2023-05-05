Турция закрыла небо для самолета Пашиняна

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с 24TV сообщил, что страна закрыла свое воздушное пространство для полетов самолетов VIP-персон Армении в третьи страны.

По его словам, это касается также самолета премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Только спикер армянского парламента приезжал на заседание ПАЧЭС в Анкаре, мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть воздушное пространство для члена организации», — сказал Чавушоглу.