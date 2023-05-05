Американский банк о конкурентах доллара
Господству доллара ничего не угрожает, поскольку других валютных альтернатив нет. Об этом сообщает Bank of America.
Аналитики банка отметили, что объединенная валюта БРИКС, юань или криптовалюты не являются альтернативой доллару и не смогут обогнать или заменить его.
«Доллар США не собирается терять свою непомерную привилегию, поскольку не появилось ни одной альтернативы», - говорится в сообщении банка.
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