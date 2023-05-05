Джавад Шабири, автор haqqin.az 5 мая 2023, 23:26

Завершился визит президента Ирана Раиси в Сирию. И хотя его поездка заранее была объявлена в Тегеране «стратегической победой Исламской республики Иран в регионе», ее итоги оказались достаточно скромными. Настроенность Тегерана на то, чтобы сделать этот визит победной точкой в более чем десятилетней войне за сохранение режима Асада у власти, сыграла с иранским президентом злую шутку. Точнее, эту «шутку» сыграла накануне его приезда в Дамаск израильская авиация, в аккурат к визиту «дорогого иранского гостя» буквально «под ноль» разбомбившая международный порт Алеппо и ряд важных объектов строящейся на сирийской территории иранской военной инфраструктуры.

«Триумфальный приезд» Ибрахима Раиси оказался, к немалой досаде иранцев, скомкан с самого начала. Президент Ирана летел туда, чтобы предстать суперзвездой для Сирии, показать всему региону могущество Тегерана в деле поддержки своего союзника, но получилось как-то неубедительно. И потому от торжественных деклараций пришлось отказаться, а важные документы, демонстрирующие переход к «периоду восстановления» страны, подписывать без должной помпы, буквально в рабочем порядке. Подписанные соглашения касаются долгосрочного сотрудничества между Тегераном и Дамаском в таких отраслях, как нефть, сельское хозяйство и железнодорожный транспорт, что, в общем-то, закрепляет доминирующие позиции Ирана в сирийской экономике. Но в этом нет ничего нового и прорывного, Тегеран выстраивал эту схему давно, при необходимости даже бесцеремонно «подвигая» российский бизнес. Так что нынешние соглашения на триумф никак не тянут, констатация существующего положения дел – не более того. К тому же еще неизвестно, насколько устойчивыми окажутся проекты в нефтянке и на железной дороге перед израильскими бомбардировками. «Правительство и народ Сирии прошли через большие трудности, - заявил Раиси Асаду во время их встречи. - Сегодня мы можем сказать, что вы преодолели все эти проблемы и одержали победу, несмотря на угрозы и санкции, введенные против вас. Хотя плоды этой победы распределились весьма своеобразно. Ресурсы Сирии, по сути, отошли Ирану, а Дамаску осталось только сохранение его у власти».

Хотя, зная об умении режима «доить» собственное население плюс доходы от продажи каптагона в регионе, семейство Асадов чувствует себя вполне комфортно. За исключением сирийского народа, но, собственно, когда его о чем-то спрашивали. А для недовольных всегда найдется достаточное количество иранских прокси… Однако, поняв, что триумф во время визита в Сирию ему не грозит, Раиси решил все же выжать из него по максимуму. И на второй день пребывания в Дамаске провел встречу с представителями палестинских военизированных группировок: главными - ХАМАС и «Исламский джихад» и более мелкими, названия которых широко известны только в узких экспертных кругах вроде «Палестинского фронта народной борьбы». В ходе встречи он заверил приглашенных гостей, что период разногласий Тегерана с тем же ХАМАС остался в прошлом, а дальнейшее сотрудничество с палестинскими военизированными группировками будет только нарастать. Как и иранская помощь им, как финансовая, так и поставками оружия.