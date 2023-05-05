Что Россия предложила Пашиняну? И почему отказался Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Радио Свобода заявил о готовности Еревана согласиться на предложение России от августа 2022 года.

"В августе 2022 года мы получили от российской стороны предложение по армяно-азербайджанскому урегулированию, которое были готовы подписать. Но Азербайджан его отклонил. После этого мы не увидели, чтобы во второй раз Россия эти предложения выложила на стол. Я повторяю, как только появится такое предложение, мы готовы по нему двигаться вперед. Необходимо понять, насколько важно для России продвижение своего предложения", - заявил армянский премьер.

Также Пашинян отметил, что в этом предложении предусматривалась отсрочка по вопросу статуса Карабаха и в регионе останутся российские миротворцы.