Для электроснабжения Центра проложены двухконтурные подземные кабельные линии от 110/35/10-киловольтной подстанции «Физули». На первом этаже Центра размещаются два силовых трансформатора мощностью 2500 кВА каждый, 35- и 0,4-киловольтные закрытые распределительные устройства, а на втором этаже – цифровое управление, технические и подсобные помещения.

Цифровая подстанция нового поколения обеспечивает высокую точность и единство всех измерений, автоматизация позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу сети, повысить ее надежность и сократить потери при передаче электроэнергии. К тому же снижаются стоимость получения энергии и эксплуатационные расходы. Потребители, питающиеся от Цифровой подстанции, заранее могут получать в онлайн режиме информацию о возникновении перебоев в передаче электроэнергии.

Отметим, что фундамент Цифровой подстанции и Центра управления, построенных для применения технологических инноваций в электроэнергетическом секторе страны и ускорения цифровой трансформации инфраструктуры, был заложен 17 октября 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым.