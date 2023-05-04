Министр обороны Украины о самом сложном решение

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинскому тележурналисту Дмитрию Комарову рассказал о тяжелом решении, которое ему пришлось принять во время полномасштабного вторжения.



Резников рассказал, что самым сложным решением было поехать в Беларусь на переговоры с россиянами.

"Самым сложным решением было согласиться ехать на переговоры в Беларусь. Я не знал, как быть успешным в переговорах, когда ты ненавидишь… Я должен был прижать свои эмоции, и это было тяжело. И все это должно было происходить на территории Беларуси, которой мы не верили", - сказал министр обороны Украины.

Также Резников признался, что ехать на территорию Беларуси было жутко. Он был готов к тому, что может случиться что угодно: "Нас могли там просто взять в заложники или какой-нибудь "инцидентный случай" - по дороге убить и все. Им верить нельзя".

