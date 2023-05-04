Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75. Об этом чешский лидер сообщил в своем Twitter.

Павел отметил, что вручил украинскому коллеге редкий пистолет из специальной серии, приуроченной к столетию Ордена Белого Льва — высшей награды Чешской Республики «за выдающиеся заслуги перед страной, вклад в оборону и безопасность государства, а также за повышение международной репутации нации».

Глава Чехии подчеркнул, что это отражает мужество, с которым Зеленский стоит во главе Украины.