Улучшается инфраструктура города Физули

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули. В церемонии закладки фундамента приняла участие и первая леди Мехрибан Алиева.

Общая протяженность внутригородских дорог превысит 87 километров. На первоначальном этапе планируется строительство 18,5 километра дорог. Ширина проспектов общегородского значения первой категории составит 44, проспектов общегородского значения второй категории – 34, улиц и дорог общегородского значения – 24 метра, а улиц и дорог местного значения – 20 метров.

Будут созданы пешеходные дорожки для обеспечения удобного передвижения пешеходов на внутригородских дорогах, зеленые полосы для уменьшения вреда, причиняемого окружающей среде, велосипедные дорожки, специальные полосы движения для общественного транспорта. Проспекты будут четырех-, а улицы и дороги – двухполосными.

Затем глава государства и первая леди были проинформированы о строительстве Центра развития детского творчества имени Курмангазы, возводимого в городе Физули казахстанским холдингом Bİ-Group.