Улучшается инфраструктура города Физули
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули. В церемонии закладки фундамента приняла участие и первая леди Мехрибан Алиева.
Общая протяженность внутригородских дорог превысит 87 километров. На первоначальном этапе планируется строительство 18,5 километра дорог. Ширина проспектов общегородского значения первой категории составит 44, проспектов общегородского значения второй категории – 34, улиц и дорог общегородского значения – 24 метра, а улиц и дорог местного значения – 20 метров.
Будут созданы пешеходные дорожки для обеспечения удобного передвижения пешеходов на внутригородских дорогах, зеленые полосы для уменьшения вреда, причиняемого окружающей среде, велосипедные дорожки, специальные полосы движения для общественного транспорта. Проспекты будут четырех-, а улицы и дороги – двухполосными.
Затем глава государства и первая леди были проинформированы о строительстве Центра развития детского творчества имени Курмангазы, возводимого в городе Физули казахстанским холдингом Bİ-Group.
Также отмечается, что президент Азербайджана заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули.
Проект рассчитан на улучшение питьевого водоснабжения 50 тысяч жителей города Физули с учетом перспективного развития до 2040 года. В рамках проекта планируется пробурить 15 субартезианских скважин, построить магистральный водопровод протяженностью 10,7 километра, водоочистные сооружения, а также создать водную сеть общей протяженностью 103 километра, выполнить другие работы.
На первом этапе планируется строительство водохранилища вместимостью 17 тысяч кубометров, которое обеспечит питьевой водой около 80 процентов населения города. На втором этапе будет построено водохранилище вместимостью 5 тысяч кубометров, которое будет обслуживать остальные 20 процентов населения Физули.