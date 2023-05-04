Shine like a star… Гимнастки в вечерних платьях и красная дорожка на чемпионате Европы в Баку ВИДЕО
С 17 по 21 мая Национальная гимнастическая арена примет 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.
Соревнование, в котором будут участвовать спортсменки из 38 стран, пройдет под девизом Shine like a star («Сияй как звезда»). Организационный комитет чемпионата подготовил ознакомительный видеоролик, посвященный предстоящему Евро. В нем снялись гимнастки групповой команды Азербайджана – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.
Как зародилась идея такого видеоролика? За основу были взяты зеркала с подсветкой, которые бывают в гримерных у звезд. Далее было решено представить наших спортсменок звездами сначала в обычной жизни, а затем на гимнастическом ковре.
Также подготовлен постер, где два сюжета объединены: девочки стоят в вечерних платьях с гимнастическими предметами на фоне тех самых гримерных ламп. Выглядит очень эффектно!
Эта тема будет использована и в ходе самого чемпионата Европы. Вокруг огромного монитора в зале Национальной гимнастической арены будут гореть лампочки. Экран в данном случае будет преподноситься как зеркало, перед которым звезды готовятся к своему выступлению.
Еще одна интересная придумка. Гимнастки будут выходить на ковер по красной дорожке, ощущая себя участницами самых популярных музыкальных и кинофестивалей.
Кстати, на церемонии открытия чемпионата, которая пройдет 17 мая, выступит популярная певица Hiss.
Билеты как на церемонию открытия, так и на все соревновательные дни можно приобрести на сайте iticket.az и в точках продаж.