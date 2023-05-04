Эльмир Алиев, отдел спорта 00:43

С 17 по 21 мая Национальная гимнастическая арена примет 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнование, в котором будут участвовать спортсменки из 38 стран, пройдет под девизом Shine like a star («Сияй как звезда»). Организационный комитет чемпионата подготовил ознакомительный видеоролик, посвященный предстоящему Евро. В нем снялись гимнастки групповой команды Азербайджана – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Как зародилась идея такого видеоролика? За основу были взяты зеркала с подсветкой, которые бывают в гримерных у звезд. Далее было решено представить наших спортсменок звездами сначала в обычной жизни, а затем на гимнастическом ковре. Также подготовлен постер, где два сюжета объединены: девочки стоят в вечерних платьях с гимнастическими предметами на фоне тех самых гримерных ламп. Выглядит очень эффектно!