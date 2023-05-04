Икону Путина начали возить по фронту

Накануне контрнаступления Украины по российским подразделения начали возить икону «Спаса Нерукотворного», которую привез на фронт и подарил военным Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с армией протоиерея Вячеслава.

"Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть – неважно. Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже - это почетно и радостно", – рассказал протоиерей.