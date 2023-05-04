Кадыров обратился к Шойгу и Пригожину: по-солдатски будет правильно...

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру обороны России Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Валерию Герасимову и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с призывом проявить взаимопонимание и поддержать друг друга в процессе выполнения задач военной операции.

Таким образом Кадыров отреагировал на видеозаписи, на которых Евгений Пригожин возлагает на Минобороны ответственность за нехватку снарядов у ЧВК и, как следствие, высокие потери. Он призвал Шойгу дать приказ провести инспекцию на месте и разобраться с проблемой, поскольку это будет "единственный и по-солдатски правильный выход из ситуации".

«Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Пригожина и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК «Вагнер» для принятия какого-либо решения или разъяснения», — сказал Кадыров в Telegram.

По его мнению, если существует нехватка боеприпасов, министерство должно показать, как ЧВК нужно скорректировать тактику. Кадыров заявил, что чеченские подразделения также сталкивались на Украине с нехваткой вооружения, но проблема не выносилась в публичное поле, а решалась звонками в Москву: «Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики».