Эрдоган: Турция ждет момента...

Операции ВС Турции на границе с Сирией и Ираком не завершены, Анкара ждет подходящего момента. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TVnet.

"Наши трансграничные операции не закончены. Мы просто ждем подходящего момента", - сказал Эрдоган.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.