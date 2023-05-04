Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 02:04

Индия и Россия приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях. Причиной называют нежелание РФ сохранять большой объем индийской валюты в собственной экономике. Сногсшибательная идея о торговле с Индией на базе национальных валют громко испустила воздух. А ведь как все замечательно начиналось. Дескать, будем торговать нефть за рупии, и этому клятому Западу такой «хинди-руси бхай-бхай» засунем, что он от черной зависти лопнет. Но – по старинной русской традиции «хотели как лучше, а получилось как всегда». И хотя «все идет по плану», но вновь что-то пошло не так.

Как и предупреждали специалисты, продавая нефть индусам с большим дисконтом, Москва, конечно, выручила немало. Вот только выручка эта была не в полноценных валютах, а в неконвертируемых индийских рупиях, которые в больших объемах превращаются в нарезанные фантики, поскольку применимы они только в тех случаях, когда нужно что-то купить в Индии. Тут-то и поджидала Москву, как нынче говорят, «засада». Когда речь заходила о товарах, которые Россия хотела бы приобрести у Индии – индийские официальные лица тут же переставали понимать как русский, так и английский языки. А когда эмиссары Кремля вручали им списки этих товаров – индусы начинали жаловаться, что в них шрифт мелкий ничего разобрать нельзя. Словом, «валяли ваньку» от всей широкой индийской души. Получать дешевую российскую нефть им, слов нет, очень нравилось. Тем более, что они уже продают ее тому же Западу по выгодным для себя ценам, за полноценные доллары и евро. Но и обходить американские санкции в отношении торговли с Россией им категорически не хотелось. Согласно сообщениям информированных источников, после начала российской агрессии в Украину импорт Индии из России вырос до 51,3 млрд долларов. Экспорт из Индии же составил всего 3,43 миллиарда долларов, чтобы было даже меньше, чем в 2021 году.

То есть, свыше сорока миллиардов в долларовом эквиваленте в виде рупий легли в российской казне мертвым грузом. Вроде бы и есть, вроде бы как бы деньги – а потратить некуда. Даже если на них чай закупить – так в Индии столько чая не найдется. А боевых слонов, которые могли бы пригодиться на фронтах, в Индии больше не воспитывают. Тогда Кремль решил зайти с другой стороны. И попробовать договорится с Нью-Дели о том, чтобы перевести индийские рупии в другую валюту. В юани, к примеру, или в дирхамы ОАЭ. Но «засада» оказалась и тут. Так как рупия - валюта неконвертируемая, то хотя формально она принадлежит России после осуществления оплаты за российские товары, но для любых сделок с рупиями за пределами Индии потребуется специальное разрешение индийского Центробанка. Нужно ли говорить, что ни один председатель индийского ЦБ и ни один индийский премьер не даст своего согласия на единовременную конвертацию в другую валюту такого количества рупий, пусть она теперь и вроде как российская? Если бы эта сумма конвертировалась частями десять-пятнадцать лет, то в Нью-Дели, возможно согласились бы это обсуждать. Но вот так вот разом – это вряд ли.