Известный американский аналитик, эксперт Джеймстаунского Фонда Владимир Сокор убежден, что Украине не удастся восстановить свою территориальную целостность и победить в войне с Россией. В интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву американский аналитик прогнозирует вторжение России и в Молдову. По мнению аналитика, у вооруженных сил Украины недостаточно сил для осуществления успешного контрнаступления и Киев обречен потерять территории, которые находятся в данное время под контролем российских войск.

Аналитик прогнозирует, что Вашингтону придется вернуть Кремль за стол переговоров. И не только по украинскому вопросу, но и для окончательного решения карабахской проблемы.

Что же касается Украины, то Сокор убежден: Украина – это жертва Запада. И перед возросшей опасностью Китая, США не будут заинтересованы в ускорении центробежных сил и распаде России. Однако при этом американский аналитик допускает вариант раздела Украины. По его мнению, Россия отказалась от первоначальной стратегии по захвату страны. Новая стратегия Кремля – это разрушение страны под названием Украина.