МИД: Франция должна положить конец провокационным заявлениям

Франция должна положить конец провокационным заявлениям, подрывающим мир и стабильность, заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на антиазербайджанские высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в интервью общественному радиоканалу France Inter.

По словам Гаджизаде, заявления французской стороны якобы о блокировании дороги контрольно-пограничным пунктом «Лачин», созданным Азербайджаном на своей суверенной территории, и через который армянские жители уже начали беспрепятственно проезжать в обоих направлениях, абсолютно беспочвенны.

Азербайджан обеспечивает охрану своих границ и пересечение этих границ осуществляется на основании законодательства страны и принятых на международном уровне норм, подчеркнул он.