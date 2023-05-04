Резников рассказал о самой большой ошибке Украины

Резников не стал давать оценку, являлся ли этот поступок ошибкой или намеренным предательством. По его словам, Украина не верила, что Россия может на нее напасть.

Рассказывая о первых переговорах с Россией в конце февраля 2022 года, которые происходили в Беларуси.

Он отметил, что ему очень тяжело и в плане эмоциональном давались эти переговоры: «Потому что уже была ненависть к врагу, а это не профессионально. Потому что для успешных переговоров надо начать с пожатия руки и «не рычать», потому что иначе на переговоры не надо идти. Поэтому было тяжело.

Резников напомнил, что переговоры происходили в Беларуси, руководству которой украинская сторона не доверяла. «Нас могли там просто взять в заложники - и привет, и за какой-то инцидент. Случайно по дороге убить и на этом все», - отметил министр.

Резников рассказал, что добиралась на переговоры в Беларусь украинская переговорная делегация на вертолетах НАТО.

«Они предлагали, что они нам сделают коридор, и мы через оккупированную часть к ним заедем. Но мы сказали, что доберемся так, как будем считать нужным», - подчеркнул министр.

По его словам, была коммуникация с польскими коллегами, и делегация добралась в Польшу, а оттуда вертолетами НАТО прилетели на территорию Беларуси, а там уже до места переговоров долетали белорусским вертолетом.

«Я думаю, что это впервые вертолеты страны НАТО садились на белорусскую землю», - пошутил он.

«Меня поразила циничность россиян еще одна. В тот день, когда мы уже были на переговорах, уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Это уже было много - 3000 убитых плюс раненые. Вот мы сидим, разговариваем, а с той стороны сидят их переговорщики...я им говорю, хорошо, мы договорились о гуманитарных коридорах, об обеспечении вывода населения, а что будем делать с телами ваших погибших? Может, мы вам отдадим, чтобы их матери смогли похоронить?», - рассказывает Резников, как обратился к россиянам на переговорах.