Резников рассказал о самой большой ошибке Украины
В прошлом Украина расплачивалась за российский газ комплексами С-300 и ракетами, рассказал министр обороны Украины Андрей Резников.
Резников не стал давать оценку, являлся ли этот поступок ошибкой или намеренным предательством. По его словам, Украина не верила, что Россия может на нее напасть.
Рассказывая о первых переговорах с Россией в конце февраля 2022 года, которые происходили в Беларуси.
Он отметил, что ему очень тяжело и в плане эмоциональном давались эти переговоры: «Потому что уже была ненависть к врагу, а это не профессионально. Потому что для успешных переговоров надо начать с пожатия руки и «не рычать», потому что иначе на переговоры не надо идти. Поэтому было тяжело.
Резников напомнил, что переговоры происходили в Беларуси, руководству которой украинская сторона не доверяла. «Нас могли там просто взять в заложники - и привет, и за какой-то инцидент. Случайно по дороге убить и на этом все», - отметил министр.
Резников рассказал, что добиралась на переговоры в Беларусь украинская переговорная делегация на вертолетах НАТО.
«Они предлагали, что они нам сделают коридор, и мы через оккупированную часть к ним заедем. Но мы сказали, что доберемся так, как будем считать нужным», - подчеркнул министр.
По его словам, была коммуникация с польскими коллегами, и делегация добралась в Польшу, а оттуда вертолетами НАТО прилетели на территорию Беларуси, а там уже до места переговоров долетали белорусским вертолетом.
«Я думаю, что это впервые вертолеты страны НАТО садились на белорусскую землю», - пошутил он.
«Меня поразила циничность россиян еще одна. В тот день, когда мы уже были на переговорах, уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Это уже было много - 3000 убитых плюс раненые. Вот мы сидим, разговариваем, а с той стороны сидят их переговорщики...я им говорю, хорошо, мы договорились о гуманитарных коридорах, об обеспечении вывода населения, а что будем делать с телами ваших погибших? Может, мы вам отдадим, чтобы их матери смогли похоронить?», - рассказывает Резников, как обратился к россиянам на переговорах.