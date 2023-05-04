Махмудов обокрал мать двоих шехидов в Мингячевире

В Мингячевире неизвестный украл у женщины, пришедшей на Аллею шехидов навестить могилы двух своих павших в войне сыновей, мобильный телефон и бумажник.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в краже ранее неоднократно судимого жителя города Вусала Махмудова. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили большое количество героина.

Выяснилось, что Махмудов спрятал украденный мобильный телефон в одном из недостроенных строений на территории города, а кошелек выбросил на улицу. Данные предметы были изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.