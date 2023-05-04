Президент ICF Томас Конечко побывал в Суговушане: «Уникальное место! Азербайджан очень быстро развивает этот регион»

Гость из Германии поделился своими впечатлениями от соревнования и от поездки в Суговушан, где прошел первый день «Кубка Президента».

«Поздравляю Федерацию каноэ и гребли Азербайджана с соревнованием, которое проводится на высоком профессиональном уровне, - заявил в беседе с журналистами Конечко. - И это прекрасное мероприятие, чтобы посвятить его юбилею столь важной для Азербайджана персоны как Гейдар Алиев.

Это также хороший способ для популяризации в Азербайджане гребли на байдарках и каноэ. И я очень счастлив, что почти 20 стран приехали сюда. Это лучшая реклама для нашего вида спорта.

Сегодня мы можем сказать, что после Европейских игр 2015 года Мингячевир снова готов к приему самых больших соревнований. И я обещаю, что как президент ICF буду поддерживать заявки Азербайджана на проведение тут международных турниров.

Мы побывали и в Суговушане. Я знаю, что это особое место, учитывая историю. И я был впечатлен тем, какими быстрыми темпами Азербайджан развивает этот регион. Я был приятно удивлен возможностями в Суговушане. Он займет достойное место в нашей стратегии по организации соревнований. Это уникальное место, где мы можем провести что-то типа Суперкубка или показательного Кубка с участием зарубежных гребцов».