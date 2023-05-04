Али Асадов о важности открытия Зангезурского коридора

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать развитию экономики страны, а также повысит значимость Азербайджана в регионе, заявил премьер-министр Али Асадов на конференции «Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода».

По его словам, Карабах и Восточный Зангезур стали масштабной строительной площадкой, и с реализацией программы «Великое возвращение» жизнь на этих землях вновь начала возрождаться: «Под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева реализует крупные проекты по восстановлению и реконструкции религиозно-исторических памятников на этих территориях. Сегодня на освобожденных от оккупации землях под руководством президента Ильхама Алиева возрождаются наши города и села».

Премьер отметил, что наряду с масштабными нефтегазовыми проектами Азербайджан стал одним из мировых логистических и транспортных центров с такими грандиозными проектами, как создание транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, а также сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: «В этом контексте открытие Зангезурского коридора будет способствовать не только развитию экономики страны, но и повышению значимости Азербайджана в регионе».