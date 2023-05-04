Служба Госбезопасности Азербайджана (СГБ) провела спецоперацию и задержала в Баку российских туристок.

Россиянки по просьбе армян за деньги сделали несколько фотографий с логотипом армянкой нацистской группировки «Хайтарак» на Аллее Шехидов в Баку. Девушки подробно рассказали, как их ввели в заблуждение и убедили сделать фотографии.

Установлено, что провокацию организовали проживающие в разных городах России основатель и админы армянского радикального телеграм-канала «Хайтарак» Гурген Торосян, Саркис Арутунян, Игорь Акопчанян и Артур Мартиросян.