Депутат раскритиковал бывших чиновников системы образования

«Часть людей, долгие годы занимавших большие должности в образовательной системе, сильно активизировалась, делают предложения, дают направления. В свое время этим людям были созданы достаточные условия для проведения реформ и полезной работы. С финансами у них тоже было все хорошо», - сказал Э.Алиев.

По мнению депутата, чиновники «старой закалки» пытаются извлечь выгоду из некомпетентности «молодых»: «Многие нынешние молодые люди не разбираются в образовании, а пожилые могут не знать о быстро меняющихся парадигмах времени. Те, кто 15-20 лет занимал большие должности в образовании, подали очень плохие примеры. Более 2500 преподавателей с поддельными дипломами обвиняются в коррупции во всех государственных программах, в том, что политика в отношении учебников превратилась в позор, выдаче сертификатов тысячам обладателей поддельных дипломов, управлении университетами с личными амбициями и т. д.

Они стараются заставить людей забыть о всех этих грязных делах. Я за объединение этих двух поколений, но даст ли эта солидарность что-то для нашего образования? Невозможно быть оптимистом. В конце концов, что они будут обсуждать?».

По словам депутата, пожилые люди также сбивают с толку общественное мнение в сфере образования: «Я думаю, это стоит пресечь. Они ведут себя так, как будто в их мышлении произошли изменения. Но как мне кажется, ничего не изменилось, это то же ржавое мышление. Но это также процесс, который представляет опасность и сбивает с толку общественное мнение».