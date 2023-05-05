Чиновники успокоили: Центральный ботанический сад в надежных руках

Жаля Агазаде, собкор 12:03

Недавно в соцсетях стала активно распространяться информация о том, что в Центральном ботаническом саду ведется вырубка здоровых деревьев, которые стремительно и массово засыхают. Как удалось выяснить haqqin.az, данная новость не соответствует действительности. Дело в том, что при поддержке исполнительной власти Баку на территории ботанического сада ведутся работы по его благоустройству, на проведение которых из госбюджета было выделено 25 миллионов манатов. Об этом haqqin.az сообщил директор лаборатории биохимии пищевых и лекарственных растений Центрального ботанического сада Гасан Бабаев. Он также предложил представителям СМИ своими глазами увидеть реальное положение дел и убедиться в верности его слов.

Журналисты от такого предложения не отказались и выяснили, что от ранее имевшихся на территории ботанического сада ресторанов и 40 боксов автосервиса не осталось и следа. Снесен был и ряд ветхих построек, портивших внешний вид этого места. Теперь там будет большая зеленая зона. После завершения работ территория ботанического сада будет напоминать самый настоящий лес в городе. А еще там найдется место для искусственного озера, амфитеатра и детских площадок, и в этом направлении ведутся масштабные строительные работы. Отвечая на вопросы журналистов о судьбе деревьев, Бабаев сообщил, что в конце 2021 года была сформирована комиссия с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов. Специалисты провели тщательный осмотр и установили, что 90 деревьев доживают свои последние дни, а еще в основном эльдарские сосны - имеют разного рода заболевания. Эти деревья было решено утилизировать. Вообще за прошлый год в разных районах Баку было вырублено около 3 000 эльдарских сосен. Специалисты сообщили представителям СМИ о том, что усыхание этой породы деревьев уже на протяжении многих лет наблюдается не только в Азербайджане, но и в Грузии, Германии, России, Испании и других странах. По приглашению исполнительной власти в Баку прибыли специалисты из России, Турции, Израиля и других стран, которые провели совместные с азербайджанскими экспертами исследования. Слаженные действия специалистов дали свои результаты, и отдельные деревья, пораженные болезнью, удалось спасти.