Спецпредставитель НАТО рад прогрессу в азербайджано-армянских переговорах

Североатлантический альянс поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, написал в своем твиттере спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«Приятно слышать, что после четырех дней конструктивного взаимодействия глав МИД двух стран в Вашингтоне был достигнут ощутимый прогресс в достижении прочного мирного соглашения», - говорится в публикации.

По мнению Коломины, переговоры и диалог – единственный путь решения данного вопроса.

1-4 мая 2023 года в городе Арлингтон штата Вирджиния, США состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.