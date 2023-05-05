В турецкой Конье продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл-2023», сообщили в Минобороны Азербайджана.

В очередной день учений авиационные средства в соответствии с планом совершили групповые вылеты с аэродрома базирования и выполнили различные боевые задачи в дневное время.

В рамках совместной операции авиационными группами были выполнены задачи по преодолению противовоздушной обороны условного противника.

В ходе учений пилоты провели воздушную разведку, определив координаты наземных целей условного противника.

Поставленные задачи были успешно выполнены лётными экипажами.

После учений инженерно-техническим составом были отработаны задачи по обслуживанию боевых самолетов и подготовке авиационной техники к следующему полету в кратчайшие сроки.