Двух азербайджанских адвокатов отстранили от работы сроком на три месяца - за оказание некачественной юридической помощи. Такое решение было принято на заседании Президиума Коллегии адвокатов - на основании заключения дисциплинарной комиссии.

Согласно информации, в ходе заседания были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии по начатому в отношении данных адвокатов дисциплинарному делу. Было принято решение об обращении в суд с заявлением о приостановлении деятельности одного из адвокатов и исключении его из состава коллегии за оказание адвокатских услуг с нарушением требований законодательства, в отношении второго адвоката было принято решение о приостановлении на трехмесячный срок адвокатской деятельности за оказание некачественной юридической помощи.

Кроме того, были рассмотрены вопросы перехода адвокатов в другую адвокатскую структуру, освобождения от членских взносов на определенный срок, создания нового адвокатского бюро и др.

Обсудили на заседании и другие вопросы. В частности, была представлена информация о проводимой Коллегией работе и мероприятиях, связанных с «Годом Гейдара Алиева».

Позже состоялась церемония приведения к присяге трех кандидатов в адвокаты, успешно сдавших квалификационные экзамены и прошедших обязательное обучение в Академии юстиции.