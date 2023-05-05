Дочь Захара Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва, сообщают правоохранительные органы России. Дочь находилась в машине вместе с водителем и Прилепиным — они ехали в деревню Пионерское. По данным СМИ, дочь вышла из машины, а примерно через 100 метров произошел взрыв.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация «Атеш».

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Буквально накануне вечером Прилепин сделал заявление в поддержку ЧВК "Вагнер". А сегодня его взорвали...

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Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В автомобиле находилась и дочь Прилепина. Девочка осталась жива.

У Прилепина, предварительно, травматическая ампутация, идет борьба за жизнь писателя, пишут российские СМИ.