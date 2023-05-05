В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем, находящимся с визитом в Азербайджане.

Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии Сахиль Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям глав государств отношения двух стран поднялись на уровень стратегического партнерства и год от года расширяются.

Отмечено значение подписанных в прошедший период документов о сотрудничестве в развитии отношений: в 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Венгрией увеличился на 34,81 процента по сравнению с 2021 годом.

Была дана информация о проводимых в Азербайджане реформах в социальной сфере, в том числе в сфере труда и занятости, программах активной занятости, электронных услугах в социальной сфере. Подчеркнуто, что формирование опыта активного сотрудничества двух стран в этих сферах может принести взаимную выгоду.

На встрече был подписан «План действий на 2023-2024 годы между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством экономического развития Венгрии».