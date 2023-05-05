И ЕС доволен азербайджано-армянскими переговорами
В ЕС приветствовали армяно-азербайджанские переговоры в Вашингтоне.
«Обнадеживающие новости из Вашингтона. ЕС приветствует стабильное участие министров иностранных дел Армении и Азербайджана в переговорах в течение 4 дней. Прогресс возможен только через диалог. Мы продолжаем поддерживать Армению и Азербайджан и работать с нашими партнерами в поисках прочного мира», - написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в своем твиттере.