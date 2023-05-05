«Азерэнержи» о значении Джебраильской узловой подстанции

Джебраильская узловая подстанция напряжением 330/110 кВ, сданная в эксплуатацию 4 мая текущего года, является проектом международного значения. Об этом заявил руководитель пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

«Подстанция является частью проекта, связанного с реализацией экспорта электроэнергии из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Первый этап проекта уже завершен. В его рамках была реконструирована подстанция Агджабеди. Параллельно была построена двухцепная линия длиной 12 км 110 кВ в Губадлы. Это должно увеличить стабильность кругового электроснабжения и обеспечить селективное распределение электроэнергии в освобожденных от оккупации Физули, Зангилане, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Кельбаджаре», - сказал он.

«110-киловольтные подстанции, построенные в 11 локациях освобожденных районов, питались по избирательному распределению. Для обеспечения кругового электроснабжения была построена линия электропередачи напряжением 110-киловольт между 330-киловольтной Джебраильской узловой подстанцией и 110-киловольтной Губадлинской подстанцией. Это важное событие в деле достижения стабильного и бесперебойного электроснабжения Карабаха и Восточного Зангезура, удовлетворения спроса реализованных мегапроектов, использования возобновляемых источников энергии и других вопросов», — добавил пресс-секретарь.

«С другой стороны Джебраильская узловая подстанция имеет большое значение с точки зрения подключения Нахчыванской автономной республики к общей энергосистеме Азербайджана, получения дополнительного и более выгодного доступа к европейским энергетическим рынкам через энергосистему Джебраил-Нахчыван-Турция и увеличения экспортных возможностей», - сказал он.

Следует отметить, что ОАО «Азерэнержи» построило и строит на освобожденных территориях 37 энергетических объектов - 12 подстанций, 25 гидроэлектростанций. В соответствии с политикой расселения, 170 местных жителей были обеспечены постоянной работой на данных энергообъектах.