Гражданин Раван Набизаде напал на сотрудника Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, награжденного многочисленными медалями инвалида Отечественной войны Намига Бабаева.

Сообщается, что Набизаде, сам участвовавший в Отечественной войне, являющийся профессиональным спортсменом, несмотря на отсутствие проблем со здоровьем, явился в Комиссию для получения степени инвалидности.

Посетитель устроил скандал, грубо вел себя по отношению к сотрудникам комиссии, а также уселся на место, предназначенное для сотрудников.

Когда Намик Бабаев попытался утихомирить хулигана, последний пустил в ход кулаки, сломав инвалиду войны челюсть в двух местах и выбив ему зубы. Сейчас Бабаев находится в больнице, его готовят к операции.

Для принятия мер в отношении Набизаде совершено обращение в правоохранительные органы.