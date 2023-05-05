США развязывают руки Израилю против Ирана третья мировая

Джавад Шабири, автор haqqin.az

США признают право Израиля на «свободу действий», если Иран попытается получить ядерное оружие, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии своего визита в Эр-Рияд.

Вашингтон в отношении ядерной программы Ирана в тупике – и это видно невооруженным взглядом. Тегеран, что называется, «закусил удила» и ежедневно поднимает ставки, исключая возможность договориться с ним мирным путем и попросту игнорирует как американские сигналы, так и призывы Парижа, Лондона и Берлина сесть за стол переговоров.

Серый кардинал Белого дома накануне своего визита в Эр-Рияд сделал знаковые заявления

«Либо полное снятие с нас всех санкций – либо никакого диалога не будет», - такова сегодня позиция Тегерана. – «Мы создадим свою бомбу, а потом будем разговаривать уже на других условиях». А главное – никто не может понять: это принципиальная позиция иранцев или же такой способ задирания ставок, который должен сделать оппонентов более уступчивыми.

В ситуации такой неопределенности Белый дом пошел на нестандартный шаг: «Мы дали ясно понять Ирану, что ему ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие. Как неоднократно подтверждал президент Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы подкрепить это заявление, в том числе путем признания свободы действий Израиля», - заявил Джейк Салливан, выступая два дня назад в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Что является отходом от традиционной позиции Белого дома: «Израиль наш союзник, но особой самостоятельности ему в ближневосточных делах давать не следует», особо ярко проявившейся десять лет назад, когда израильтяне провели широкомасштабные учения, на которых отрабатывали воздушный удар по ядерным объектам Ирана.

Тогда к участию в них были привлечены около ста самолетов – от истребителей-бомбардировщиков до топливозаправщиков и разведчиков. И не успела эта воздушная армада закончить свой полет, как в кабинете тогдашнего начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Габи Ашкенази появился морской пехотинец США с включенным телефоном спутниковой связи.

На сей раз в ЦАХАЛ из Вашингтона никто не позвонит

На том конце был Майкл Маллен, коллега Ашкенази из Пентагона. Он задал начальнику штаба ЦАХАЛ только один вопрос: «Вы же не собираетесь нас удивить, не правда ли?». Подчеркнув тем самым нежелательность для американцев того, чтобы сценарий воздушных учений израильтян внезапно стал реальной боевой операцией.

Теперь в Белом доме начинают дуть другие ветры. С одной стороны – категоричная позиция Тегерана: «Нам пока договариваться не о чем». С другой – столь же категоричная позиция Белого дома: «Для нас это фундаментальный вопрос. У Ирана не может быть ядерного оружия. Не сегодня и не может быть в будущем». Правда, как этого добиться – непонятно. Как непонятно и то, поможет ли в данном вопросе развязывание рук Израилю.

Ведь у еврейского государства сейчас в полный рост встала другая проблема – форсированное укрепление Ираном «оси Сопротивления» у израильских границ, формирование им военно-политического блока, включающего в себя «Хизбаллу», ХАМАС, «Исламский джихад» и Сирию. В качестве прямого военного тарана против Израиля этот блок, конечно, достаточно бесперспективен, но для создания постоянных угроз, по иранской терминологии, «сионистскому образованию», – вполне пригоден.

Цена вопроса - масштабные удары

Поэтому «развязывание рук» Израилю способно создать реальную угрозу иранской ядерной программе только в перспективе. Произойди это десять лет назад – тогда пользы от этого шага было бы больше, но что есть, то есть, теперь уже нет смысла сожалеть об упущенных возможностях. Тем более, если речь идет об американо-иранском противостоянии – список таких «пропущенных шансов» слишком уж обширен.

Вопрос в другом. Чтобы принудить Иран к мирным переговорам по его «ядерному кейсу», Вашингтону нужны не просто развязанные руки Израиля, а «Израиль Плюс», то есть, региональная антииранская коалиция во главе с еврейским государством. Только это способно дать ощутимый эффект и произвести соответствующее впечатление на Тегеран. Но его создание – задача не менее сложная, чем достучаться до иранского здравомыслия в ядерном вопросе.