Джавад Шабири, автор haqqin.az 16:30

США признают право Израиля на «свободу действий», если Иран попытается получить ядерное оружие, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии своего визита в Эр-Рияд. Вашингтон в отношении ядерной программы Ирана в тупике – и это видно невооруженным взглядом. Тегеран, что называется, «закусил удила» и ежедневно поднимает ставки, исключая возможность договориться с ним мирным путем и попросту игнорирует как американские сигналы, так и призывы Парижа, Лондона и Берлина сесть за стол переговоров.

«Либо полное снятие с нас всех санкций – либо никакого диалога не будет», - такова сегодня позиция Тегерана. – «Мы создадим свою бомбу, а потом будем разговаривать уже на других условиях». А главное – никто не может понять: это принципиальная позиция иранцев или же такой способ задирания ставок, который должен сделать оппонентов более уступчивыми. В ситуации такой неопределенности Белый дом пошел на нестандартный шаг: «Мы дали ясно понять Ирану, что ему ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие. Как неоднократно подтверждал президент Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы подкрепить это заявление, в том числе путем признания свободы действий Израиля», - заявил Джейк Салливан, выступая два дня назад в Вашингтонском институте ближневосточной политики. Что является отходом от традиционной позиции Белого дома: «Израиль наш союзник, но особой самостоятельности ему в ближневосточных делах давать не следует», особо ярко проявившейся десять лет назад, когда израильтяне провели широкомасштабные учения, на которых отрабатывали воздушный удар по ядерным объектам Ирана. Тогда к участию в них были привлечены около ста самолетов – от истребителей-бомбардировщиков до топливозаправщиков и разведчиков. И не успела эта воздушная армада закончить свой полет, как в кабинете тогдашнего начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Габи Ашкенази появился морской пехотинец США с включенным телефоном спутниковой связи.

На том конце был Майкл Маллен, коллега Ашкенази из Пентагона. Он задал начальнику штаба ЦАХАЛ только один вопрос: «Вы же не собираетесь нас удивить, не правда ли?». Подчеркнув тем самым нежелательность для американцев того, чтобы сценарий воздушных учений израильтян внезапно стал реальной боевой операцией. Теперь в Белом доме начинают дуть другие ветры. С одной стороны – категоричная позиция Тегерана: «Нам пока договариваться не о чем». С другой – столь же категоричная позиция Белого дома: «Для нас это фундаментальный вопрос. У Ирана не может быть ядерного оружия. Не сегодня и не может быть в будущем». Правда, как этого добиться – непонятно. Как непонятно и то, поможет ли в данном вопросе развязывание рук Израилю. Ведь у еврейского государства сейчас в полный рост встала другая проблема – форсированное укрепление Ираном «оси Сопротивления» у израильских границ, формирование им военно-политического блока, включающего в себя «Хизбаллу», ХАМАС, «Исламский джихад» и Сирию. В качестве прямого военного тарана против Израиля этот блок, конечно, достаточно бесперспективен, но для создания постоянных угроз, по иранской терминологии, «сионистскому образованию», – вполне пригоден.