Путин неожиданно пригласил Рахмона в Москву… но отменил «Бессмертный полк» главное на этот час
Президент России Владимир Путин накануне, 5 мая, позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и пригласил его в Москву для участия в мероприятиях, организованных по случаю Дня Победы. Такой шаг российского лидера стал неожиданным, поскольку перед этим Кремль объявил, что в мероприятиях, связанных с 9 мая, не будет участвовать ни один иностранный лидер, кроме президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Отметим, что на официальном сайте Кремля об этом ничего не говорится: информацию распространила пресс-служба Рахмона, не уточнив, однако, принял ли таджикский лидер данное приглашение.
Российская газета «Известия» со ссылкой на администрацию президента Таджикистана пишет, что решение о его визите в Москву еще не принято.
Причины, по которым Путин неожиданно позвонил Рахмону и пригласил его в гости, неизвестны.
Напомним, что в этом году в России ограничили проведение мероприятий, связанных с 9 мая: говорилось даже, что будет перенесен столь любимый Путиным парад в Москве. Наконец, администрация Кремля подтвердила, что парад состоится, но будет полностью закрыт для публики: посмотреть его можно будет только по телевидению.
Кремль также отменил шествие «Бессмертного полка», которое на протяжении многих лет являлось ключевой частью прославления Советского Союза президентом Путиным. Официальная причина – «из соображений безопасности». Однако есть мнение, что Москва боится, что люди появятся на шествии с портретами солдат, погибших в Украине, и тем самым раскроют истинные последствия российского вторжения.
Как сообщает «Радио Свобода», на фоне войны в Украине празднование Дня Победы в России в этом году будет выглядеть совсем по-другому. В регионах страны отменяются парады и общественные мероприятия в честь вклада СССР в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне. Власти ссылаются на «соображения безопасности».
Прославление жертвы, которую советский, в частности, русский народ принес ради победы над Германией, было краеугольным камнем возрождения национализма в России в течение десятилетий пребывания Путина у власти. Однако сейчас, по мнению многих наблюдателей, детище Кремля столкнулось с необходимостью скрыть огромные потери людей и военной техники, которые Россия понесла с момента своего вторжения в Украину в феврале 2022 года.
«Вдруг кто-нибудь выйдет с портретами погибших родственников на войне против Украины? – задается вопросом историк Максим Кузахметов в интервью «Настоящему Времени». – Вдруг это будут сотни людей? Какой это может быть шок?! В Кремле должны внушать, что «мы победим», с улыбкой, хохоча, должны все идти на фронт. И здесь этот «Бессмертный полк», конечно же, только вредит идеологически».