Путин неожиданно пригласил Рахмона в Москву… но отменил «Бессмертный полк» главное на этот час

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Президент России Владимир Путин накануне, 5 мая, позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и пригласил его в Москву для участия в мероприятиях, организованных по случаю Дня Победы. Такой шаг российского лидера стал неожиданным, поскольку перед этим Кремль объявил, что в мероприятиях, связанных с 9 мая, не будет участвовать ни один иностранный лидер, кроме президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Отметим, что на официальном сайте Кремля об этом ничего не говорится: информацию распространила пресс-служба Рахмона, не уточнив, однако, принял ли таджикский лидер данное приглашение.

Никто не знает, принял ли Рахмон приглашение Путина?

Российская газета «Известия» со ссылкой на администрацию президента Таджикистана пишет, что решение о его визите в Москву еще не принято.

Причины, по которым Путин неожиданно позвонил Рахмону и пригласил его в гости, неизвестны.

Напомним, что в этом году в России ограничили проведение мероприятий, связанных с 9 мая: говорилось даже, что будет перенесен столь любимый Путиным парад в Москве. Наконец, администрация Кремля подтвердила, что парад состоится, но будет полностью закрыт для публики: посмотреть его можно будет только по телевидению.

Кремль также отменил шествие «Бессмертного полка», которое на протяжении многих лет являлось ключевой частью прославления Советского Союза президентом Путиным. Официальная причина – «из соображений безопасности». Однако есть мнение, что Москва боится, что люди появятся на шествии с портретами солдат, погибших в Украине, и тем самым раскроют истинные последствия российского вторжения.

Опасная штука этот "Бессмертный полк"...

Как сообщает «Радио Свобода», на фоне войны в Украине празднование Дня Победы в России в этом году будет выглядеть совсем по-другому. В регионах страны отменяются парады и общественные мероприятия в честь вклада СССР в победу над нацистской Германией во Второй мировой войне. Власти ссылаются на «соображения безопасности».

Прославление жертвы, которую советский, в частности, русский народ принес ради победы над Германией, было краеугольным камнем возрождения национализма в России в течение десятилетий пребывания Путина у власти. Однако сейчас, по мнению многих наблюдателей, детище Кремля столкнулось с необходимостью скрыть огромные потери людей и военной техники, которые Россия понесла с момента своего вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Вдруг кто-нибудь выйдет с портретами погибших родственников на войне против Украины? – задается вопросом историк Максим Кузахметов в интервью «Настоящему Времени». – Вдруг это будут сотни людей? Какой это может быть шок?! В Кремле должны внушать, что «мы победим», с улыбкой, хохоча, должны все идти на фронт. И здесь этот «Бессмертный полк», конечно же, только вредит идеологически».