Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:57

Президент России Владимир Путин накануне, 5 мая, позвонил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и пригласил его в Москву для участия в мероприятиях, организованных по случаю Дня Победы. Такой шаг российского лидера стал неожиданным, поскольку перед этим Кремль объявил, что в мероприятиях, связанных с 9 мая, не будет участвовать ни один иностранный лидер, кроме президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Отметим, что на официальном сайте Кремля об этом ничего не говорится: информацию распространила пресс-служба Рахмона, не уточнив, однако, принял ли таджикский лидер данное приглашение.

Российская газета «Известия» со ссылкой на администрацию президента Таджикистана пишет, что решение о его визите в Москву еще не принято. Причины, по которым Путин неожиданно позвонил Рахмону и пригласил его в гости, неизвестны. Напомним, что в этом году в России ограничили проведение мероприятий, связанных с 9 мая: говорилось даже, что будет перенесен столь любимый Путиным парад в Москве. Наконец, администрация Кремля подтвердила, что парад состоится, но будет полностью закрыт для публики: посмотреть его можно будет только по телевидению. Кремль также отменил шествие «Бессмертного полка», которое на протяжении многих лет являлось ключевой частью прославления Советского Союза президентом Путиным. Официальная причина – «из соображений безопасности». Однако есть мнение, что Москва боится, что люди появятся на шествии с портретами солдат, погибших в Украине, и тем самым раскроют истинные последствия российского вторжения.