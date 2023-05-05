Кадырова наградили медалью за вклад в развитие ядерной физики
Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили золотой медалью имени Игоря Курчатова, сообщают чеченские СМИ.
Медаль Кадырову вручил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. При этом, какой именно вклад в развитие ядерной физики и ядерной энергетики внес Кадыров, Ковальчук не уточнил. Вместо этого он отметил большие успехи Чечни в развитии науки и образования.
«Для меня большая честь получить такое высокое признание от именитого института», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Золотая медаль имени Игоря Курчатова была учреждена в 1960 году. Эта награда вручается за выдающиеся заслуги в развитии ядерной физики и ядерной энергетики, это одна из самых значимых наград российской Академии наук.