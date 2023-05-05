Кадырова наградили медалью за вклад в развитие ядерной физики

Медаль Кадырову вручил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. При этом, какой именно вклад в развитие ядерной физики и ядерной энергетики внес Кадыров, Ковальчук не уточнил. Вместо этого он отметил большие успехи Чечни в развитии науки и образования.

«Для меня большая честь получить такое высокое признание от именитого института», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Золотая медаль имени Игоря Курчатова была учреждена в 1960 году. Эта награда вручается за выдающиеся заслуги в развитии ядерной физики и ядерной энергетики, это одна из самых значимых наград российской Академии наук.